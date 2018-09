E-Wirtschaft sorgt sich um „saubere Zukunft“

Dezentralisierung, Digitalisierung und Dekarbonisierung werden am 19. und 20. September in der Vila Vita von Pamhagen die Themen beim E-Kongress sein. Mit diesen sperrigen Fachbegriffen tüfteln internationale und heimische Experten gemeinsam mit Politikern sowie Konzernbossen an der Zukunft der Energieversorgung und des Umweltschutzes. Mehr als 500 Teilnehmer haben dabei ein dichtes Programm zu absolvieren.