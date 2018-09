Pickerlbande zog Spur durch Stadt

37 Straßenlaternen, zwölf Verkehrszeichen und vier Stromverteilerkästen beschädigten Unbekannte durch Aufkleben von Stickern. Die Rowdy-Aktion fand laut Polizei in der Nacht vom 8. auf den 9. September im Stadtgebiet von Ybbs an der Donau statt. „Die Täter hatten Pickerln mit mehr als neun Motiven im Gepäck. Beklebt wurde alles, was ihnen in die Quere kam“, berichtet ein Ermittler. Derzeit werden die Sticker mühselig wieder entfernt - die Höhe des angerichteten Schadens steht noch nicht fest.