Fantasienoten, weil sonst Hälfte der Klasse fliegt

„Mit Notenwahrheit hat diese Leistungsbeurteilung nicht mehr viel zu tun. Es sollen so viele durchkommen wie möglich“, schreibt die Pädagogin in ihrem Buch „Kulturkampf im Klassenzimmer“. „Das ist auch schon in der Volksschule so. Würde man den Lehrplan strikt einhalten und korrekt benoten, würde mitunter die Hälfte der Klasse den Lehrstoff in mehreren Fächern nicht schaffen. Oft müsste die Hälfte aller Schüler die Klasse wiederholen.“ Was für alarmierende Sätze. Und von denen gibt es eine Menge in dem Enthüllungsbuch.