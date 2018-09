Am 15. September ist wieder „Batman-Tag“

Am 15. September ist es wieder so weit: Tausende Comicläden rund um den Globus werden am „Batman-Tag“ wieder ganz im Zeichen des Dunklen Ritters stehen. Auch in Österreich haben Fans des Mannes, der seit mittlerweile 79 Jahren im schwarzen Fledermauskostüm nachts in Gotham City auf Verbrecherjagd geht, die Chance einen Gratis-Comic und zahlreiche tolle Neuerscheinungen rund um den wohl bekanntesten Helden der Welt zu ergattern.