Weiterer Europacup-Bewerb ab 2021 geplant!

Derzeit gibt es zwei UEFA-Club-Bewerbe mit der Champions League mit 32 Vereinen sowie der Europa League mit 48 Clubs in den Gruppenphasen. Agnelli ist auch Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees, das am 27. September in Nyon weiter über die Pläne beraten wird. Die UEFA hatte vor zwei Wochen in Monaco über die Einführung des weiteren Europacup-Wettbewerbs beraten. Das neue Format gilt als Entgegenkommen von UEFA-Chef Aleksander Ceferin an die kleineren der 55 nationalen Verbände.