Biker stürzt nach Überholmanöver in die Gurk

Der 28-jährige Mann aus Gurk lenkte Montagabend seinen Transporter mit Anhänger auf der Turracher Bundesstraße (B 95) in Weißenbach und wollte in eine Gemeindestraße einbiegen, dafür hatte er auch rechtzeitig den Blinker gesetzt und das Tempo verringert. Genau in dem Moment überholte der rumänische Biker (34) einige Fahrzeuge und stieß mit seinem Motorrad gegen den Transporter. Das Motorrad touchierte den Bus vorne links bei der Stoßstange, kam links von der Straße ab, schlitterte über den Radweg und durchbrach in weiterer Folge einen Holzzaun. Danach stürzte der Motarradfahrer mit seinem Bike über eine Böschung in die Gurk.