David Alaba ist für die FIFA kein Top-Spieler mehr

Seit 2013 war David Alaba jedes Jahr einer von 55 Kandidaten bei der Wahl zur FIFA-Weltauswahl, doch heuer schaffte es unser Bayern-Star nicht in den erlauchten Kreis der weltbesten Kicker! 25.000 Profi-Spieler aus 65 Ländern haben sich bei der vom Weltverband FIFA und der Spielergewerkschaft FIFPro organisierten Wahl für 20 andere Verteidiger entschieden. Die Sieger werden am 24. September im Rahmen der Show „The Best FIFA Football Awards“ in London bekanntgegeben.