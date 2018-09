Russe als Santa Claus mit Fahrrad auf A4 unterwegs

Versehentlich auf Autobahn geraten

Der junge russische Staatsbürger war im Kostüm eines Weihnachtsmannes in Richtung Wien unterwegs. „Er hat uns auf Englisch erzählt, er erfülle sich einen Kindheitstraum. Er will in diesem Kostüm mit dem Fahrrad um die Welt“, so ein Beamter. Gestartet ist er in Moskau, nach dem Halt in Bratislava fuhr er aber versehentlich auf die Autobahn. Während der Amtshandlung wollte er dann sogar noch Zuckerln verteilen.