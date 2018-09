Mutter, Oma und drei Mädchen in Australien getötet

Familientragödie erschütterte Australien erst im Mai

Polizeichef Dawson erinnerte daran, dass dies nicht der erste derartige Kriminalfall in jüngster Zeit war. „Dies ist die dritte Tragödie mit mehreren Toten in einer Familie seit Mai. Im laufenden Jahr sind 23 Menschen Opfer von Tötungsdelikten innerhalb von Familien geworden“, sagte er. Im Mai hatte in dem Dorf Osmington ein Großvater sich selbst und sechs Angehörige umgebracht. In Juli wurden in Perth eine Mutter und ihre beiden heranwachsenden Kinder erschossen.