Grauenvolle Massenpanik: Toter bei Afrika-Cup

Während eines Gedränges vor einem Stadion in Madagaskars Hauptstadt Antananarivo sind am Sonntag zumindest eine Person getötet und 37 Leute verletzt worden. Tausende wollte hinein, stellten sich seit den frühen Morgenstunden an, doch es wurde nur ein Eingang geöffnet, was zu einer Massenpanik geführt hatte.