Kurz in Mazedonien mit lettischer Fahne begrüßt

Sie kursierte am Wochenende in den sozialen Medien vom Baltikum bis zum Balkan: Die rot-weiß-rote Fahne, die am Freitag gehisst worden war, als Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in Skopje mit Mazedoniens Regierungschef Zoran Zaev zusammenkam. Der weiße Streifen in der Mitte war im Vergleich zu den beiden roten sehr dünn geraten. Offenbar ein Fehlgriff im Fahnenfundus.