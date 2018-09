Kurz: „Chemnitz wäre in Österreich nicht denkbar“

Gefragt, ob ihn das beunruhige, erklärte Kurz: „Nein, noch ist alles im Rahmen. Vorfälle wie in Chemnitz wären in Österreich nicht denkbar.“ Der Kanzler begründet dies mit der heterogenen Entwicklung in den neuen Ländern und der alten Bundesrepublik. Wie erst am Freitag öffentlich wurde, hatte sich Rande der teils fremdenfeindlichen Proteste nach dem tödlichen Messerangriff von Chemnitz, wo am Freitagabend erneut Tausende Menschen demonstrierten, auch eine schwere antisemitische Attacke ereignet. Am Abend des 27. August sei das koschere Restaurant „Schalom“ von etwa einem Dutzend schwarz gekleideter Vermummter angegriffen worden. Sie hätten „Hau ab aus Deutschland, du Judensau“ gerufen und das Lokal mit Steinen, Flaschen und einem abgesägten Stahlrohr beworfen.