Tödlicher Streit in Chemnitz: Mob jagte Migranten

In Chemnitz im ostdeutschen Bundesland Sachsen sind nach einem tödlichen Streit in der Nacht auf Sonntag, bei dem ein 35-jähriger Deutscher ums Leben kam, Hunderte Menschen durch die Innenstadt gezogen. Unter den Demonstranten seien „gewaltbereite Rechte“ gewesen, die gegen Ausländerkriminalität protestierten und Sprüche wie „Wir sind das Volk“ skandierten, teilte die Polizei mit. Migranten seien gejagt und auch angegriffen worden. Das Stadtfest wurde vorzeitig abgebrochen. Der Schock in der Stadt ist groß.