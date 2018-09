Kein Frieden: Rossi verweigert Marquez Handschlag

Valentino kann am Wochenende vor seinem Heimpublikum antreten und will unbedingt wieder um den Sieg kämpfen. „Voriges Jahr musste ich das Rennen wegen einer Verletzung zu Hause auf dem Fernsehbildschirm beobachten, also bin ich sehr glücklich, dass ich wieder mit dabei sein kann“, sagte der Mann aus Pesaro. Dann redete Rossi kurz über sein Yamaha: „In Aragon war der Test wichtig, jetzt müssen wir schauen, wie man gegen richtige Gegner besteht“.