„Kiki“ im Finale, Williams-Show bei US-Open!

Nach Serena Williams hat auch Naomi Osaka das Endspiel der US Open erreicht und steht damit als erste japanische Tennisspielerin im Finale eines Grand-Slam-Turniers. Die 20-Jährige siegte am Donnerstagabend (Ortszeit) im Halbfinale in New York 6:2, 6:4 gegen Vorjahresfinalistin Madison Keys aus den USA. Osaka ist Tochter einer Japanerin und eines Haitianers, kam als Kind in die USA und besitzt auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Das Damen-Finale in New York findet an diesem Samstag statt.