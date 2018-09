Ein Kinderbuch mit Mehrwert

Darin erinnert sie sich an die Zeit vor dem Rollstuhl, in der sie sich durch ihre eingeschränkte Beweglichkeit robbend fortbewegte, immer begleitet und aufgefangen in einer liebevollen Familie. Und sie erzählt von ihrem großen Traum: „Für mich waren Stufen ein nahezu unüberwindbares Hindernis. Doch ich wollte es unbedingt schaffen, alleine in den ersten Stock zu kommen, ohne Hilfe.“ Erst als sie rote Gummistiefel bekommt, rückt ihr Traum in greifbare Nähe, das Abenteuer beginnt! Denn diese Schuhe ermöglichten ihr, was keiner für möglich hielt