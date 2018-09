Inderin (9) mehrmals vergewaltigt und ermordet

Die Serie grausamer Sexualmorde in Indien reißt nicht ab: Nachdem bereits im Mai zwei schreckliche Fälle weltweit für Entsetzen gesorgt hatten, ist am Mittwoch bekannt geworden, dass erneut ein Mädchen (9) mehrfach vergewaltigt und getötet wurde. Die Polizei nahm die Stiefmutter und vier weitere Verdächtige fest, nachdem der entstellte und verwesende Leichnam der Neunjährigen am Dienstag in einem Gebüsch gefunden worden war.