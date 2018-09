Fünf Gründe, warum Dominic Thiem Nadal abschießt

Der Hunger: 17 Grand-Slam-Titel hat Rafael Nadal in seiner bisherigen Karriere schon eingetütet, drei davon in Flushing Meadows. Ehrgeizig ist der Spanier natürlich immer noch, aber dieser absolute Hunger nach Erfolg lässt - verständlicherweise - irgendeinmal nach. Bei Thiem steht in dieser Hinsicht noch die Null. Das soll und muss sich bald ändern. Thiem hat trotz einer komplizierten Vorbereitung vor dem Turnier davon gesprochen, dass er in New York weit kommen will. Die bisherigen vier Siege haben ihm Selbstvertrauen gegeben, jetzt will der 25-Jährige auch den Titel!