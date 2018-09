Deutsche nominieren Blinden für „Tor des Monats“

„Habe es so trainiert“

Orientierung bieten den Blindenfußballern Rasseln im Ball, Banden sowie die Anweisungen der Trainer. „Ich habe das Tor immer wieder genau so trainiert, aber oft das Lattenkreuz getroffen. Ich bin überrascht, dass es diesmal so gut geklappt hat“, erklärt der Kurde der deutschen „Bild“-Zeitung. Celebi kam mit zwölf Jahren nach Deutschland. Kurze Zeit später führte eine Netzhautablösung zum Verlust des Augenlichts. Im Jahr 2009 startete er dann seine Karriere als Blinden-Fußballer. Heute zählt er zu den Besten Deutschlands!