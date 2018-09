Autsch! Real-Juwel brutal in den Kopf gebissen

Ja, was war denn das!? Reals neues Supertalent Vinicius wurde am Wochenende im Madrider Derby der beiden zweiten Mannschaften von Atletico-Spieler Tachi brutal in den Kopf gebissen. Ein Frust-Foul! Der 45-Millionen-Neuzugang von Flamengo Rio de Janeiro erzielte immerhin beide Tore zum 2:2-Endstand.