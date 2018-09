Mountainbiker rammt Wanderin aus der Schweiz

Ein 31-jähriger deutscher Staatsbürger der mit seinem Mountainbike talwärts fuhr, wich ebenso wie die Wanderer von der Forststraße auf das Gras daneben aus, um an den Wanderern vorbeizufahren. Dabei kam es zu einer Kollision und die Frau wurde durch den Unfall schwer verletzt mit dem Notarzthubschrauber in die Tauernklinik Zell am See verbracht. Der Mountainbiker kam durch die Kollision nicht zu Sturz und blieb unverletzt.