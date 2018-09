Polizei schnappt Rezeptfälscher

Der 24-Jährige aus dem Bezirk Weiz ist seit Jahren von Suchtmitteln abhängig. Um an diese zu gelangen, hat er sich über das Internet Daten besorgt und damit Aliasnamen geschaffen. Die gefälschten Rezepte versuchte er in den Bezirken Weiz, Graz-Umgebung und Graz einzulösen, was ihm allerdings nicht immer gelang. Als Beamte mit einer Ladendiebin in Gleisdorf zu tun hatten, fanden sie zwei der Rezepte des 24-Jährigen. Er hatte sie ihr überlassen, um Medikamente zu besorgen. Im Gegenzug durfte sie sich einen Teil der Tabletten behalten.