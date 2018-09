Schlafforscherin: „Mehr ein sozialer Jetlag“

Für die Expertin in der Diskussion um eine mögliche dauerhafte Einführung der Sommerzeit ist ein Aspekt aber viel wichtiger: der soziale! „Unsere biologische Uhr orientiert sich am Sonnenstand, das soziale Leben an der Uhrzeit. Eine Verschiebung zwischen innerer Uhr und sozialer Uhr führt zu einem so genannten ’sozialen Jetlag’“, sieht sie langfristig durchaus Einflüsse. „Gemessen wird der soziale Jetlag durch den Unterschied zwischen Schlafenszeit und Schlafdauer an Werktagen und am Wochenende“, sagt Blume. Die dauerhafte Sommerzeit könnte diesen begünstigen und sich so auf die Gesundheit auswirken.