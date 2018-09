Rapidler Müldür ins türkische Team einberufen

Für die Kampfmannschaft von Rapid hat Müldür bisher sieben Pflichtspiele bestritten, darunter fünf in dieser Saison. Im entscheidenden Play-off-Rückspiel um den Einzug in die Europa League am Donnerstag bei FCSB Bukarest stand der im Nachwuchs der Hütteldorfer ausgebildete Verteidiger in der Startformation.