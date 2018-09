Rapid jubelt über Glasgow: „Zwei geile Spiele“

Wenig Euphorie wegen Villarreal

Weniger groß war in Hütteldorf die Begeisterung angesichts des neuerlichen Aufeinandertreffens mit dem spanischen Club Villarreal, gegen den es vor drei Jahren in der Gruppenphase einen Heimsieg und eine Auswärtsniederlage gegeben hatte, was am Ende zu Platz eins reichte. „Villarreal hätte ich mir wirklich nicht gewünscht“, gestand Schwab und berichtete vom gemeinsamen Auslosungs-Schauen: „Als wir zu Villarreal gekommen sind, hat jeder geschimpft und an den Flug gedacht.“ Damals gestaltete sich der Landeanflug äußerst turbulent.