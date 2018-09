Thiem: Nach New York gegen die Austria-Legenden

Auf ihn selbst wartet nach den US Open ein echter Fußball-Schmankerl. Sein 1. TFC fordert in einem Charity-Match am 8. September in Bad Fischau die Austria-Legenden mit Andi Ogris & Co. „Das ist der bisherige Höhepunkt in unserer Vereinsgeschichte, “da sind so viele einstige Größen dabei.„ Einige Violette sind auf der anderen Seite große Anhänger von Thiem. “Wann immer ich kann, schaue ich mir seine Matches an„, verrät Österreichs Jahrhundert-Kicker Herbert Prohaska.