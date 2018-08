Strafen und Fehler - KAC verlor nächstes Testspiel

Dabei hatten die Klagenfurter einen guten Start erwischt, spielten druckvoll - Petersen (2.) und Koch (5.) trafen nach schnellen Gegenstößen. Bis zur 15. Minute hatte man die Norweger gut im Griff, eine Doppelschlag führte zum Ausgleich. Auch der zweite Abschnitt gehörte erst dem KAC - ehe die Norweger wieder zweimal in Überzahl einnetzten. Im Schlussdrittel spielten die Skandinavier den Sieg trocken heim, kam der KAC nur noch durch Fischer (55.) zu einer Großchance. Matikainen: „Bei fünf gegen fünf waren wir ganz gut. Aber scheinbar sind wir noch nicht bereit dazu, Spiele zu gewinnen.“ Zwei Tests stehen bis zum Meisterschaftsstart am 14. September in Salzburg noch aus: Nächsten Samstag gegen den Schweizer Topklub Genf und am Sonntag gegen EBEL-Gegner Zagreb.