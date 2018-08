Stahlkonzern-Manager stürzt aus neuntem Stock

Ein Manager des russischen Stahlkonzerns Novolipetsk Steel ist am Mittwochnachmittag in Moskau nach einem Sturz aus seiner Wohnung im neunten Stock eines Mehrparteienhauses tot auf der Straße gefunden worden. Der Belgier Bruno Charles De Cooman ging Berichten zufolge mit einem Freund zum Wohnhaus, um was in der Wohnung zu erledigen. Während der Freund draußen gewartet habe, sei De Cooman hinaufgegangen. Als er nicht wieder auftauchte, habe der Freund nach ihm suchen wollen und habe die Leiche des Chefs der Forschungsabteilung auf dem Gehsteig gefunden.