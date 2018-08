Eigene Gesellschaft für Lokalbahn-Verlängerung

Nach ersten Einschätzungen wird Planung bis zur Einreichung der Verlängerung bis zu acht Millionen Euro kosten. Die Finanzierung dieser, ist bereits gesichert, das Geld vorhanden. Auch bei der Errichtung soll der Bund sich finanziell beteiligen, wie er es zum Beispiel bei den U-Bahnen in Wien macht. Erste Signale dahingehend sind laut Schnöll positiv. Die Aufgaben der Planungsgesellschaft sollen aber über die Verlängerung bis zum Mirabellplatz - es ist der zweite Schritt des Projekts, ein Tunnel bis zum Kiesel ist bereits vorhanden - hinausgehen. Ziel wird es sein die Trasse bis in den Süden der Stadt zu ziehen. Auch die Möglichkeiten zur Einbindung weitere Gleise des aktuellen Schienennetzes und die Errichtung einer Messebahn sollen geprüft und gegebenenfalls in Zukunft umgesetzt werden. Für Preuner wäre auch eine Einbindung der Westbahngleise wichtig.

Bis dorthin sind aber noch einige Schritte nötig. Nachdem jetzt Einigkeit über das Projekt und Vorgehensweise herrscht gilt es die Pläne per Beschluss der Landesregierung und in der Stadt abzusegnen. Auch eine Absichtserklärung des Bundes zur Unterstützung muss noch abgewartet werden. „Wir wollen die GmbH bereits im Herbst gründen“, sagt Preuner.