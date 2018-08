Projekt gegen Internet - Attacken an Schülerinnen

Zwei Drittel der Mädchen in OÖ fühlen sich in ihrem Körper unwohl und zu dick und werden dafür im Internet beleidigt. Deshalb wurde im Vorjahr der Kampf gegen das Bodyshaming an den heimischen Schulen gestartet. Wegen des großen Erfolges gehen die Präventionsworkshops jetzt in die zweite Runde.