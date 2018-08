„Strange Brigade“: Der Schatzjäger-Shooter ist da!

Das Spielestudio Rebellion hat heute seinen neuen Multiplayer-Shooter „Strange Brigade“ veröffentlicht. In dem Koop-Spiel schlüpfen bis zu vier Freunde in die Haut wagemutiger Schatzjäger und machen in bester „Indiana Jones“-Manier in verwunschenen Ruinen und uralten Tempeln Jagd auf verlorene Schätze. Da ihnen dabei Mumien, Söldner und andere Fieslinge im Weg stehen, läuft das natürlich nicht friedlich ab. Den Koop-Shooter gibt es ab sofort für PC, PS4 und Xbox One.