Vertrag verlängert! Samassekou bleibt ein „Bulle“

Samassekou war 2015 von Real Bamako aus Mali nach Salzburg gewechselt und hat sich in den vergangenen Jahren zum Schlüsselspieler gemausert. Zuletzt sollen unter anderem Olympique Lyon und AS Roma Interesse am Defensivmann bekundet haben. Salzburg lehnte laut italienischen Medienberichten aber sogar eine zweistellige Millionen-Ablöse, die die Römer angeboten haben sollen, ab.