Präsident Trump malte US-Flagge falsch aus

Zunächst fing alles noch ganz korrekt an: Trump griff bei dem Besuch in dem Spital in Columbus im US-Bundesstaat Ohio zum roten Stift und fing in der oberen rechten Ecke an zu malen, wie es sich gehört. Doch dann ging es nicht ganz so richtig weiter, denn wie Tweets zeigen, malte er drei Zeilen drunter mit Blau weiter.