Lainer locker die Leinen

„Man muss genau so wie jeder seine Leistung bringen, nicht glauben, dass man eine besondere Rolle spielen muss“, meinte Lainer zur „Binde“. Nachsatz: „Man verdient sie sich durch Einsatz!“ Samstag der fünfte Liga-Sieg im fünften Spiel mit Salzburg, heute der 26. Geburtstag - am Mittwoch ein Erfolg über Belgrad? Dann hätte Lainer alle Gründe zum Anstoßen. Der Ärger, Napoli und die Champions League zu verpassen, wäre durch Salzburgs erstmaligen Einzug in die Königsklasse zumindest ein wenig geschmälert.