Thiem: „Cool und verrückt - aber zu stressig!“

Seit dem Paris-Finale Anfang Juni hast du nur drei Matches gewonnen. Beunruhigt dich das?

Da muss ich durch! Ich hätte nach Roland Garros eine Pause einlegen sollen, auf Gras klappte wenig, die Knöchel-Verletzung in Wimbledon war der negative Höhepunkt. Das frühe Aus in Kitzbühel schmerzte extrem, dann kam in Kanada der Virus dazu. Jetzt müssen unbedingt wieder Siege her.