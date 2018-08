Sommerfrische in Tirol liegt voll im Trend

Tirol profitiert von diesen Entwicklungen. In der heurigen Saison ist das besonders deutlich zu sehen. Knapp drei Millionen Gäste urlaubten zwischen Anfang Mai und Ende Juli in Tirol. Das ist ein deutliches Plus von 5,4 Prozent gegenüber der ebenfalls starken Vorjahressaison. In Summe stehen in dieser Zeitspanne 10,2 Millionen Nächtigungen zu Buche. Das sind um 550.000 Nächtigungen (5,7%) mehr als im Vorjahr.