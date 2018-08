1. Dovedan-Saisontor bei Heidenheim-3:1 in Dresden

Nach zwei 1:1-Unentschieden hat Heidenheim am Sonntag den ersten Sieg in der zweiten deutschen Liga gefeiert! Der Tullner Nikola Dovedan erzielte beim 3:1 (2:0) gegen Dynamo Dresden den dritten Treffer der Gäste (69.) und schrieb damit nach zwei Assists erstmals in dieser Saison auch als Torschütze an. Sein Klub verbesserte sich mit nunmehr 5 Punkten vorläufig auf Rang acht.