Kneissl-Hochzeit: Putin verteidigt seinen Besuch

Putin auch in Berlin Hochzeitsgast?

Nach der Feier in Österreich könnte Putin Anfang Oktober einer deutschen Hochzeit beiwohnen. Nach unbestätigten Berichten soll der befreundete Altkanzler Gerhard Schröder, der am 5. Oktober in Berlin heiratet, neben dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic auch den russischen Staatschef eingeladen haben.