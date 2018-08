Kneissl-Knicks: Höflichkeit oder ein No-Go?

So ging dieser heißen Sommertage ausgerechnet jenes Bild um die Welt, auf dem die Braut vor ihrem Tanzpartner nach einigen wenigen Walzer-Tanzschritten knickst. So weit, so unspektakulär, wäre die Knicksende nicht ausgerechnet die Außenministerin jenes neutralen Vermittlerlandes, das aktuell den Vorsitz der EU-Ratspräsidentschaft innehat, und der Beknickste nicht gerade jener umstrittene Staatschef, gegen dessen Land seitens der EU nach der völkerrechtswidrigen Krim-Annexion im Jahr 2014 wirtschaftliche Sanktionen verhängt und vor Kurzem auch verlängert wurden.