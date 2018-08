Spekulanten vertreiben letzten Mieter aus Zinshaus

Sein Nachbarhaus wurde zuerst abgerissen. „Exklusive Eigentumswohnungen“ stehen dort jetzt zum Verkauf. Dann war das Zinshaus von Spekulationsopfer M. an der Reihe. Einen Mieter nach dem anderen drängte der Hauskäufer zum Auszug. M. wollte nicht aufgeben. Von Geburt an wohnte der 40-Jährige in dem Haus in Kaisermühlen. Und hier wollte er alt werden, investierte viel Geld in die Renovierung. Doch am Ende sollte ihm auch sein unbefristeter Vertrag nicht helfen.