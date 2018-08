U4 fährt ab Montag wieder bis Heiligenstadt

Das Ende ist greifbar: Seit Anfang Juli wurde in der Wiener U-Bahn-Station Heiligenstadt eifrig gewerkt, Bahnsteige komplett abgetragen und neu errichtet sowie Gleise umgebaut und Weichen neu verlegt. Ab Montag - und damit pünktlich - hält die U4 nun wieder in ihrer eigentlichen Endstation. Und so mancher Wiener Öffi-Nutzer wird darüber wohl durchaus erfreut sein.