Hahntennjoch-Straße nach Murenabgängen gesperrt

Die Tiroler Hahntennjochstraße (L246) hat nach mehreren Murenabgängen aufgrund von Starkregenfällen am Dienstagabend gesperrt werden müssen. Die Straßenmeisterei führe derzeit Räumungsarbeiten durch und lege Schutzwälle frei, teilte das Land am Mittwoch in einer Aussendung mit. Am Abend soll die Passstraße voraussichtlich wieder geöffnet werden.