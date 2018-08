Erster Beweis für Eis auf der Mondoberfläche

Über Hinweise auf gefrorenes Wasser auf dem Erdtrabanten hatten Forscher seit Jahren berichtet. Für diese Beobachtungen seien aber immer auch andere Erklärungen wie ungewöhnliche Lichtreflexe infrage gekommen. Nun sei es „das erste Mal, dass Wissenschaftler einen definitiven Beweis für die Existenz von gefrorenem Wasser auf der Oberfläche haben“, sagte Shuai Li vom Hawaii Institute of Geophysics and Planetology am Dienstag.