Bundesschulsprecher sauer über totales Rauchverbot

Bundesschulsprecher Harald Zierfuß von der ÖVP-nahmen Schülerunion betont, dass er prinzipiell als bekennender Nichtraucher hinter dem neuen Verbot stehe, aber: „Für den Raucher ist klar, dass er keine sechs oder sieben Stunden am Stück ohne Zigarette aushält. Daher muss es auch für Nikotinsüchtige eine Lösung geben.“ Im Umkehrschluss dürfe aber „der sechsjährige Nichtraucher nicht in Mitleidenschaft gezogen werden“, so Zierfuß gegenüber dem „Ö1 Morgenjournal“. „Aus unserer Sicht ist das jedenfalls keine endgültige Lösung.“