Plesiutschnig tritt bei ÖM mit Nadine Strauss an

Schützenhöfer meldete inzwischen positive Neuigkeiten aus der Rehabilitation. „Ich bin mit meinen Fortschritten sehr zufrieden, alles läuft nach Plan. Natürlich ist es sehr schade, dass ich die Staatsmeisterschaften nicht spielen kann, aber ich werde trotzdem vor Ort sein und Lena so gut es geht unterstützen.“ Die Beachvolleyball-Staatsmeisterschaften 2018 werden unter dem Namen PRO Beach Battle vom 24.-26. August im Strandbad Litzlberg in Seewalchen am Attersee ausgetragen. Das Turnier im Doppel-K.o.-System startet am Freitag mit den Vorrunden, am Samstag finden Achtel- und Viertelfinale statt, am Sonntag Semifinale und Finale. Plesiutschnig/Strauss sind als Nummer 1 gesetzt.