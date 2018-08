Klassikrebell krönte NXG-Finale

Klar, so gilt der gebürtige Grieche und Musikdirektor des Staatlichen Akademischen Opern- und Ballett-Theaters Perm, doch als wirklicher “Ausnahmekünstler„, “revolutionärer Geist„ und “Klassikrebell„, der mit Konventionen bricht und so Kompositionen - im Festspielsommer 2018 in Salzburg widmet er sich gleich allen neun Beethoven-Symphonien - in einer völlig neuen, elektrifizierenden und energiegeladenen Manier auf die Bühne bringt.