Experte warnt: Darum machen Handyspiele so süchtig

Die Sucht nach Videospielen ist weltweit auf dem Vormarsch. Im Juni erklärte die Weltgesundheitsorganisation WHO sie offiziell zur Krankheit. Bisher wurden die meisten Patienten in den Therapiezentren an „klassischen“ Konsolen oder dem Computer süchtig. Doch je leistungsstärker Smartphones werden und je komplexer die Apps, desto gefährlicher werden sie für suchtanfällige Menschen.