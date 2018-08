2019 startet Testlauf für Rechtsabbiegen bei Rot

„USA, Kanada, Australien, Frankreich, Thailand, Tschechien, Polen und Teile Deutschlands - all diese Länder haben dieses Modell seit Jahrzehnten in Anwendung und dadurch einen flüssigeren Verkehr an ihren Kreuzungen. Ich denke, dass das auch in Österreich funktionieren kann“, gab sich Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) bei der Präsentation des Projekts am Dienstag zuversichtlich.