Ben Affleck: Liebes-Aus nach Flirt mit Playmate

Auch die räumliche Distanz könnte die Beziehung schwierig gemacht haben, spekulieren „E! News“. Schließlich leben Affleck und Shookus etwa 4500 Kilometer voneinander entfernt - Ben in Los Angeles, Lindsay in New York. „Die beiden haben ihr Bestes gegeben, aber die Entfernung zwischen ihren Wohnorten war einfach zu viel für sie“, so ein Insider. Zwischen dem „Batman“-Darsteller und der Blondine soll jedoch kein böses Blut herrschen. „Sie haben sich einvernehmlich getrennt und wollen Freunde bleiben“, so der Insider weiter.