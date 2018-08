Das ist die neue Kommentarfunktion auf krone.at!

Benachrichtigung bei Antworten

Sie führen eine interessante Unterhaltung zu einem Thema und möchten auf keinen Fall den Anschluss verpassen? Ab sofort werden Sie ganz einfach per E-Mail benachrichtigt, sobald sich Mitdiskutanten (wieder) ins Gespräch einklinken. So aktivieren Sie die Funktion: Einfach unter „Mein Profil“ -> „Einstellungen“ -> „Benachrichtigungen“ die gewünschte Option auswählen.



Kommentare teilen

Postings in sozialen Medien teilen? Das geht! Machen Sie Ihre Freunde auch außerhalb unserer Webseite auf besondere Perlen in unserer Kommentarsektion aufmerksam. Ein Klick auf den entsprechenden Button genügt!